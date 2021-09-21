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Игроков молодежной сборной России по гандболу заподозрили в манипуляциях со ставками

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:48
Спорт
Игроков молодежной сборной России по гандболу заподозрили в манипуляциях со ставками
ru.wikipedia.org  /  Armin Kuebelbeck

Москва, 21 сентября. Федерация гандбола России (ФГР) отстранила игроков молодежной сборной из-за подозрений в организации договорных матчей.

Представители комитета по этике ФГР приняли решение временно отстранить от участия в турнирах под эгидой организации восьмерых гандболистов мужской молодежной сборной России. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба организации.

Гандболисты заподозрены в причастности к противоправным схемам, связанным со ставками на игры чемпионата Европы. Континентальное первенство проходило в Хорватии в августе этого года. Сборная России заняла 15-е место в турнире, участниками которого являлись 16 национальных команд.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера мужской национальной команды. В сентябре этот пост покинул Сергей Базаревич.

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спорт скандал гандбол сборная россии ставки
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