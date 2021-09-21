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Председатель «Совета матерей» Буцкая объяснила, как бороться с буллингом в школах

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:40
Общество
Председатель «Совета матерей» Буцкая объяснила, как бороться с буллингом в школах
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Москва, 21 сентября. Служба медиации поможет бороться с буллингом в школах. Об этом рассказала председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Жестокость детей является неприкрытой калькой с того, что видят ребята в поступках взрослых, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Чаще всего группа объединяется против более слабого ребенка. В школу приходят разные дети, поэтому учителям нужно быть особенно внимательными, считает Буцкая.

«Когда выбирают одного слабого, вокруг него тоже должна создаваться команда. Есть прекрасные общественные советы внутри школ. Это то, что раньше называлось родительским комитетом», — подчеркнула специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Глава «Совета матерей» выразила надежду на возвращение школьной медиации — формы решения споров с помощью нейтральной стороны. Сейчас она существует номинально, однако каждое учебное заведение должно иметь возможность обратиться в службу медиации, подытожила Буцкая.

Ребенку, который подвергся буллингу, нужна своевременная поддержка. Если его систематически обижают, следует поговорить о проблеме с педагогом, а также организовать встречу с родителями обидчиков.

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буллинг медиация совет матерей
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