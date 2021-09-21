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Тренера Конора Макгрегора задержали из-за конфликта в ресторане
Общество

Полицейские задержали Диллона Дэниса в одном из гриль-баров Нью-Джерси. Тренер Макгрегора оказал сопротивление, и его увезли в участок

Минувшей ночью спортивные СМИ облетело видео, где Дэнис устроил потасовку с сотрудниками полиции и охраной ночного заведения в США. На кадрах можно увидеть, как американец активно сопротивляется задержанию. Боец нанес одному из правоохранителей удар коленом. В ролике также слышен голос неизвестной женщины, которая громко смеялась и подначивала участников конфликта.

«О нет, детка!» — саркастически выкрикнула она вслед уводимому полицейскими Диллону.

Профессионального бойца скрутили и увезли в участок.

Видео мгновенно разошлось по соцсетям. Через несколько часов в официальном Twitter Диллона Дэниса появилась запись: «Вам нужны такие, как я». Боец процитировал своего хорошего знакомого и ученика, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

 

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