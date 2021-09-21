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Правительство ЦАР призвало боевиков сложить оружие в Международный день мира
Весь мир
Правительство ЦАР призвало боевиков сложить оружие в Международный день мира
pixabay.com  /  ean254

Банги, 21 сентября. Министр по гуманитарным вопросам и национальному примирению Вирджиния Байкуа призвала центральноафриканцев прекратить вражду, сообщает Ndjoni Sango.

Такое заявление чиновник сделала по случаю празднования Международного дня мира, который отмечается ежегодно. Цель мероприятия — остановка войн и любых видов противостояния. Тематика — «возрождение справедливого и устойчивого развития».

Министр призвала молодое поколение приложить усилия для достижения поставленных целей, а боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) сложить оружие.

«Для Центральноафриканской Республики этот день играет огромное значение. Кому, как не жителям нашей страны, знать о важности отказа от насилия и о лишениях, которые приносит война. Кроме того, президент Фостен-Арканж Туадера уделяет пристальное внимание восстановлению стабильности и развитию молодежи. Он рекомендовал более активно привлекать эту часть населения», — заявила Вирджиния Байкуа.

Министр также напомнила, что планомерное совершенствование экономики, здравоохранения и гуманитарной сферы жизни, невозможно без достижения порядка.

Правительство ЦАР призвало боевиков сложить оружие в Международный день мира
wikipedia.org  / DVIDSHUB / CC BY 2.0

«Политические кризисы, стихийные и антропогенные бедствия приводят к серьезным потрясениям в жизни населения. Ситуация с Центральноафриканской Республикой является достаточно показательной и отражает важность этого праздника. Поэтому глава государства сделал восстановление стабильности главным приоритетом в работе правительства», — добавила Байкуа.

В настоящее время чиновники различных ведомств прилагают максимум усилий в деле разоружения боевиков, демобилизации отставных военнослужащих, репатриации и реинтеграции. Кроме того, происходит перестройка армии, ведутся операции по возвращению государственной власти на всей территории ЦАР.

«Эти усилия свидетельствуют о приверженности властей к миру, как важнейшей ценности для жизни государства», — заключила министр.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что правительство ЦАР добьется справедливости для всех пострадавших от вооруженных конфликтов.

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африка цар международный день мира
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