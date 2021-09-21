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Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
Весь мир
Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
wikipedia.org  /  Houcemmzoughi

Тунис, 21 сентября. Президент Туниса Каис Саид объявил о том, что в скором времени он представит закон о выборах и назначит нового премьер-министра.

Об этом лидер государства сообщил 20 сентября во время своего выступления в городе Сиди-Бузид, известном по событиям революции 2011 года. Он добавил, однако, что в стране продолжает действовать так называемый исключительный период.

По словам Саида, назначение главы правительства произойдет в соответствии с условиями переходного этапа, отвечающими требованиям народа. Он отметил также, что согласно разрабатываемому новому закону о выборах депутаты должны нести прямую ответственность перед своими избирателями. Президент подчеркнул, что касающиеся прав и свобод положения, закрепленные в Конституции, останутся в силе.

С конца июля в Тунисе сохраняется политический кризис на фоне ухудшения экономических условий и проблем, связанных с пандемией COVID-19. Неожиданностью стало издание Каисом Саидом решений об освобождении премьер-министра Хишама Машиши от занимаемой должности, замораживании работы парламента и снятии иммунитета с депутатов. Президент пообещал также, что возьмет в руки исполнительную власть в государстве до формирования нового правительства. Сам он назвал данные меры запоздавшими, в то время как некоторые критики обвинили его в совершении переворота.

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тунис каис саид
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