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Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
facebook.com  /  La Renaissance

Банги, 21 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщается на официальной странице правительства республики в Facebook.

Визит главы государства в Соединенные Штаты будет непродолжительным, но очень насыщенным с точки зрения всевозможных встреч, переговоров и выступлений на трибуне Генассамблеи. Утро 21 сентября Туадера начал с визита к министру иностранных дел России Сергею Лаврову и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу.

Впрочем, основные события в графике президента Центральноафриканской Республики запланированы на 22 сентября. Он примет участие в работе комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, где поднимет вопрос о скорейшей отмене ограничений на поставку вооружения. Чуть позже состоится заседание с представителем Соединенных Штатов Америки.

Завершится поездка встречей с лидером Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди и главами других африканских государств.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники саммита в Анголе поддержали план президента Туадера по выводу ЦАР из кризиса.

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