Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 19:58
19:57
Общество
Политолог Юхин рассказал, как в Крыму относились к идее возвращения в РФ до 2014 года
19:54
Общество
Уфу и Оренбург свяжет скоростной поезд «Орлан»
19:54
Политика
Журналист Де Кошко указал на невозможность создания военного европейского союза
19:53
Общество
Российский сериал «Сны Алисы» попал в основной конкурс фестиваля Canneseries
19:51
Экономика
Путем зерна: следуя за газом. Колонка Владимира Винникова
19:51
Происшествия
Появилось видео с места пожара в квартире на юго-востоке Москвы
19:50
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
19:43
Политика
«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией
19:42
Общество
Зоозащитники из Твери спасли одинокую нутрию
19:40
Армия
Аналитик Тимохин: Австралия отрежет Китаю пути в Индийский океан новыми подлодками
Все новости

ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:22
Политика
ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 21 сентября. Центризбирком России опубликовал официальные данные по распределению мест в Государственной думе VIII созыва по итогам выборов 17–19 сентября.

Конституционное большинство в федеральном парламенте сохраняется за «Единой Россией» — 324 места из 450. Второй по размерам фракцией стала КПРФ — 57 мест. Следом с большим отставанием следуют ЛДПР (21), СРЗП (27) и «Новые люди» (13). Сильнее всех упрочили позиции по сравнению с прошлым созывом Госдумы коммунисты — 57 против 42. Больше всех потеряли единороссы — 324 мандата против 343.

Парламентские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В семи субъектах работала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В девяти регионах, помимо парламентских, прошли также губернаторские выборы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
выборы россия единая россия госдума цик кпрф лдпр состав итоги новые люди срзп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru