ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва

Москва, 21 сентября. Центризбирком России опубликовал официальные данные по распределению мест в Государственной думе VIII созыва по итогам выборов 17–19 сентября.

Конституционное большинство в федеральном парламенте сохраняется за «Единой Россией» — 324 места из 450. Второй по размерам фракцией стала КПРФ — 57 мест. Следом с большим отставанием следуют ЛДПР (21), СРЗП (27) и «Новые люди» (13). Сильнее всех упрочили позиции по сравнению с прошлым созывом Госдумы коммунисты — 57 против 42. Больше всех потеряли единороссы — 324 мандата против 343.

Парламентские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В семи субъектах работала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В девяти регионах, помимо парламентских, прошли также губернаторские выборы.