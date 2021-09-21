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Гутерреш предложил запретить оружие, убивающее людей без участия другого человека

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:29
Армия
Гутерреш предложил запретить оружие, убивающее людей без участия другого человека
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Брюссель, 21 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил за введение запрета автономного оружия, способного убивать людей без участия другого человека.

Во вторник Гутерреш выступил на ежегодной сессии Генассамблеи ООН, во время которой отметил развитие технологий и все большую автономизацию вооружений. Генсек ООН предложил ограничить использование подобных вооружений, как негуманных.

«Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить», — заявил генсек.

В целом выступление генсека в этом году отличал особый пессимизм. Он также заявил, что человечество никогда еще не находилось в такой опасности, как сейчас, а мир находится «на краю бездны» и движется в неправильном направлении. Гутерреш призвал человечество очнуться и преодолеть всеобщую разобщенность. По словам генсека, пандемия коронавирусной инфекции также подчеркнула существующее в мире неравенство.

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