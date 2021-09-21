Эфиопия откроет завод по сборке российских автомобилей LADA

Аддис-Абеба, 21 сентября. Эфиопская компания Bazra Motors подписала контракт с российским АвтоВАЗом о создании завода по производству машин марки LADA.

В конце августа представители сторон заключили соглашение о постройке крупной сборочной линии в городе Комбольча, на которой начнется монтаж широкого ассортимента транспорта отечественного концерна. Предполагается, что современное оборудование позволит производить не только узлы и агрегаты, но и кузовные детали моделей Granta, Vesta, XRay, Largus, Niva Travel и Niva Legend.

Сборочная линия позволяет производить около 5000 машин ежегодно с планом достижения 10 000 единиц в течение следующих пяти лет. Ранее Bazra Motors также договорилась с Ульяновским автомобильным заводом о постройке цеха по созданию УАЗ.

avtovaz.ru / LADA

Эфиопская компания прорабатывает соглашения по сборке микроавтобусов ГАЗ, а также грузовиков КАМАЗ в ближайшем будущем. Власти в Аддис-Абебе продолжают развивать экономический потенциал страны, несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны повстанцев «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Кроме того, африканскому государству активно противодействуют Соединенные Штаты Америки.

Ранее ФАН сообщал, что президент США Джо Байден приказал усилить санкции в отношении правительства Эфиопии.