Львы и тигры в зоопарке Вашингтона заразились коронавирусной инфекцией

Несколько дней назад ветеринары сделали тесты на коронавирус животным по требованию дирекции зоопарка, когда те заметили изменения в поведении зверей. В итоге оказалось, что все львы и тигры успели заразиться COVID-19.

«Шесть африканских львов, суматранский тигр и два амурских тигра дали положительный результат на вирус, вызывающий COVID-19. В прошлые выходные у животных наблюдались снижение аппетита, кашель и чихание, а также летаргия у нескольких львов и тигров», — говорится в пресс-релизе зоопарка.

В настоящий момент хищники проходят курс лечения противовоспалительными средствами и лекарствами от тошноты, а также антибиотиками от предполагаемой бактериальной пневмонии. В зоопарке утверждают, что все другие животные не проявляют симптомов и абсолютно здоровы, а посетители могут не бояться заразиться от кошачьих, так как те находятся в вольерах на большом расстоянии. Редакция ФАН искренне желает скорейшего выздоровления всем львам и тиграм.