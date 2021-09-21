Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 18:29
18:27
Общество
Капитан I ранга Горбачев рассказал, как увеличилась мощь Черноморского флота после 2014-го
18:25
Весь мир
Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
18:25
Весь мир
В Колумбии убили пятерых общественных лидеров за один день
18:24
Общество
Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе
18:24
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
18:22
Происшествия
В Подмосковье грудничок из-за халатности матери получил перелом основания черепа
18:22
Происшествия
Пермский стрелок может быть парализован из-за ранения в спину
18:21
Весь мир
Эфиопия откроет завод по сборке российских автомобилей LADA
18:21
Политика
ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
18:20
Происшествия
Суд вынес приговор экс-мэру Майкопа по делу о мошенничестве
Все новости

Слава вспомнила, как ее карьера едва не завершилась после драки с официантами в Турции
Шоу-бизнес
Слава вспомнила, как ее карьера едва не завершилась после драки с официантами в Турции
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 21 сентября. Известная певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время отдыха в Турции еще в начале музыкальной карьеры.

Исполнительница хита «Попутчица» отправилась вместе с сестрой на популярный курорт, где они пошли в ресторан, чтобы отпраздновать начало отпуска. Однако местные официанты попытались обмануть россиянок и принесли им счет не на 350 долларов, а на 1000. Когда Слава и ее сестра отказались платить, между ними и сотрудниками ресторана разгорелся словесный конфликт, переросший в драку.

«Сестра с ноги выбила стеклянную витрину, а я получила мощный удар в подбородок. Знаете, как в кино, в замедленной съемке: получаю удар и чувствую, что лечу. Ударяюсь головой об асфальт и теряю сознание!» — вспомнила Сланевская в эфире YouTube-шоу «ТекилаBOOM».

После инцидента певица попала в полицейский участок, где доказывала свою невиновность с помощью переводчика, а затем артистку увезли в больницу. Поскольку Слава получила серьезные травмы, ее музыкальная карьера в тот момент едва не завершилась.

«Прихожу в себя и чувствую, что голова треснула пополам! Все, думаю, конец карьере… Конец всему!» — поделилась исполнительница.

Еще две недели после инцидента Сланевская не могла есть, а пить ей удавалось лишь через трубочку, но в итоге здоровье артистки восстановилось. А через два года после драки Славу вызвали в суд, поскольку на турецких официантов завели уголовное дело. В итоге сотрудники общепита попали в тюрьму, а ресторан лишился лицензии.

Ранее Слава выступила на концерте в честь 226-й годовщины образования Луганска. В мероприятии также принял участие Алексей Глызин.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Слава вспомнила, как ее карьера едва не завершилась после драки с официантами в Турции
турция певица слава знаменитости
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru