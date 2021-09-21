Слава вспомнила, как ее карьера едва не завершилась после драки с официантами в Турции

Москва, 21 сентября. Известная певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время отдыха в Турции еще в начале музыкальной карьеры.

Исполнительница хита «Попутчица» отправилась вместе с сестрой на популярный курорт, где они пошли в ресторан, чтобы отпраздновать начало отпуска. Однако местные официанты попытались обмануть россиянок и принесли им счет не на 350 долларов, а на 1000. Когда Слава и ее сестра отказались платить, между ними и сотрудниками ресторана разгорелся словесный конфликт, переросший в драку.

«Сестра с ноги выбила стеклянную витрину, а я получила мощный удар в подбородок. Знаете, как в кино, в замедленной съемке: получаю удар и чувствую, что лечу. Ударяюсь головой об асфальт и теряю сознание!» — вспомнила Сланевская в эфире YouTube-шоу «ТекилаBOOM».

После инцидента певица попала в полицейский участок, где доказывала свою невиновность с помощью переводчика, а затем артистку увезли в больницу. Поскольку Слава получила серьезные травмы, ее музыкальная карьера в тот момент едва не завершилась.

«Прихожу в себя и чувствую, что голова треснула пополам! Все, думаю, конец карьере… Конец всему!» — поделилась исполнительница.

Еще две недели после инцидента Сланевская не могла есть, а пить ей удавалось лишь через трубочку, но в итоге здоровье артистки восстановилось. А через два года после драки Славу вызвали в суд, поскольку на турецких официантов завели уголовное дело. В итоге сотрудники общепита попали в тюрьму, а ресторан лишился лицензии.

Ранее Слава выступила на концерте в честь 226-й годовщины образования Луганска. В мероприятии также принял участие Алексей Глызин.