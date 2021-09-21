Минсвязи ЦАР использует опыт Кот-д'Ивуара для развития национального медиапространства

Банги, 21 сентября. Министр связи и средств массовой информации Серж Гислен Джори вернулся в ЦАР после рабочего визита в Кот-д'Ивуар.

«Эта миссия входит в рамки преобразования медиасреды и позволяет активно укреплять сотрудничество между Центральноафриканской Республикой и Кот-д'Ивуаром. Мы заказали у партнеров современное оборудование, чтобы повысить качество выпусков наших телекомпаний и радиостанций», — сказал чиновник.

Это далеко не первая подобная поездка Сержа Гислена Джори. В конце августа он посещал с рабочим визитом Камерун, куда впоследствии на курсы повышения квалификации отправились 30 журналистов из ЦАР.

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«Я удовлетворен путешествием в Кот-д'Ивуар. Настало время действовать, как того требует президент республики. Мы активно улучшаем наше медиапространство, чтобы информировать население и модернизировать выпускаемые продукты. Наше ведомство должно продемонстрировать всему миру, что республика окончательно перевернула кризисную страницу истории. Продолжаем двигаться в направлении реального развития», — заключил чиновник.

В течение трех недель, как рассчитывают в министерстве, население страны заметит качественные изменения в программной сетке вещания. К тому же в будущем журналисты смогут использовать современные технические возможности, вроде беспилотников, для производства красочного визуального контента.

Ранее ФАН сообщал, что активисты ЦАР провели пресс-конференцию по борьбе с распространением ложной информации.