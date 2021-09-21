ХАМАС предложил дорожную карту по обмену заключенными с Израилем

Тель-Авив, 21 сентября. Исламистское движение ХАМАС предложило Израилю подробную программу обмена заключенными. Документ был передан представителям Египта, который выступает основным посредником в разрешении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил член политбюро движения Захер Джабаррин.

- Hamas presented mediators with a road map For a prisoner exchange deal with the occupation.. - Oh God, a deal soon..♥️ pic.twitter.com/qqk5PINwfe — ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? (@MissMujahidah7) September 21, 2021

Как сообщается, представлено два варианта дорожной карты. Согласно первому, Тель-Авив освобождает всех задержанных членов группировки, включая обвиняемых в прямых нападениях на израильтян, а также иных лиц, осужденных за террористическую деятельность, в том числе женщин и несовершеннолетних. В ответ ХАМАС обязался отпустить всех граждан еврейского государства, находящихся у него в плену, а кроме того — вернуть тела израильских солдат, погибших в секторе Газа.

Федеральное агентство новостей /

Всего на данный момент в израильских тюрьмах содержится более тысячи палестинцев. При этом часть из них была арестована повторно после обмена пленными в 2011 году, когда 1027 палестинцев вышли из мест заключения в ответ на освобождение солдата Гилада Шалита.

По второй версии из тюрем выходят все женщины и несовершеннолетние, а также около 100 боевиков ХАМАС, взамен группировка предоставляет Тель-Авиву подробную информацию о всех его гражданах, находящихся в плену. На следующем этапе указанные лица, а также тела погибших обмениваются на остальных палестинских заключенных, включая шестерых боевиков, бежавших в начале сентября из тюрьмы «Гильбоа» и вновь пойманных израильскими службами безопасности. Об этом условии ранее заявил пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обейда.

Hamas: No prisoner exchange deal with the Israeli occupation without the six Palestinian prisoners "Gilboa prison."✌????????????????????????????#FreePalestine #نفق_الحرية #ابو_عبيدة pic.twitter.com/8jojaALLea — ???? Sarah Orabi ???????? (@Sarah_orabi9) September 11, 2021

Член политбюро движения Захер Джабаррин отметил, что движение откажется от возвращения израильских пленных в обмен на предложенную еврейским государством помощь в восстановлении сектора Газа.

«Члены и руководство ХАМАС отвергают такое условие. Движение заявило всем посредникам, что невозможно связать эти два вопроса. Более того, намерения израильских оккупационных властей неясны… Они хотят получить информацию о своих солдатах, но не готовы платить за это какую-либо цену», — заявил он.

Ранее интернет-издание Arab48 сообщило, что вопрос обмена пленными обсуждался в ходе встречи между премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Глава правительства еврейского государства подчеркнул, что Тель-Авив откажется освобождать заключенных, у которых есть «кровь на руках». В ответ на это представители ХАМАСА отметили, что, основываясь на таком подходе, могут не отпускать израильских солдат, которые причастны к гибели палестинцев в ходе конфликта.