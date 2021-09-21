Без контракта с Австралией и приглашения в AUKUS: почему США оставили Францию за бортом

Во вторник, 21 сентября, в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошел прямой эфир с участием французского журналиста и писателя Дмитрия де Кошко. В ходе эфира журналист прокомментировал нынешний скандал между Францией и Австралией, связанный с разрывом контрактов на поставку французских подводных лодок. Теперь Австралия будет покупать их у США. Разрыву контракта, инициированному австралийской стороной, предшествовала информация о создании нового военного альянса в Тихом океане AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия. Де Кошко рассказал, почему Австралия поменяла свое решение и по каким причинам в новый военный союз не пригласили морскую державу — Францию.

Скандал, связанный с разрывом Австралии контрактов на поставку французских атомных подводных лодок, имеет не только финансовую подоплеку, но и политическую. По словам Дмитрия де Кошко, важен сам факт создания нового военного альянса в Тихом океане без участия Франции как одной из морских держав.

«Наши власти, атлантисты, очень разочарованы. Они обращают внимание на контракт, который был разорван, в 52 млрд евро между прочим. Это большие деньги, конечно, но они забывают другой аспект, который важнее для остальных союзников. Это факт, что США, Австралия и Великобритания создают военный союз в Тихом океане, из которого исключена Франция. А Франция — это тоже огромное морское имение в Тихом океане, что называется Французская Полинезия», — прокомментировал французский журналист.

Поэтому исключение французской стороны из этого союза показывает степень неуважения к Пятой республике. По мнению де Кошко, если бы нынешние политики страны были более независимы, то при таком отношении США они бы уже пересмотрели свою политическую стратегию. Поскольку если Австралия, США и Великобритания так могут поступить с Францией в Тихом океане, то и в Европе с ней скоро перестанут считаться.

Федеральное агентство новостей / Станислав Бышок

Как сказал журналист, такое отношение к стране вызвано тем, что Франция «слишком послушна и ведет себя как вассал». За последние годы США не единожды предпринимали недружественные шаги в отношении французов. В частности, де Кошко припомнил случай не совсем добровольной продажи стратегически важного предприятия Alstom, которое имело лицензию на изготовление двигателей для подводных лодок. В 2015 году эта кампания была продана американской General Electric. И это не единственный пример, жертвами американцев стали некоторые нефтяные и телекоммуникационные компании. Не обошли США стороной и банковский сектор Франции: BNP Paribas bank получил штраф в 9 млрд долларов, за то что провел денежные операции с Ираном и Кубой. Французские власти позволили применить американские законы к международным операциям, они согласились с этим «рэкетом», а Евросоюз просто промолчал.

«Американцы также запретили торговать Франции с Ираном, хотя были контракты у Peugeot и Total. Подобным образом они действуют и в отношении сотрудничества французских компаний с Россией. Они ведь заставляют вводить разные антироссийские санкции, а для Франции это чувствительно. В том числе это касается сельско-хозяйственной продукции и газа. Они хотели запретить "Северный поток — 2". Хорошо, что здесь защитилась Ангела Меркель и немцы сумели отстоять его, но не французы. Мы инвестировали в строительство "СП-2" 2–3 млрд евро, и наша компания почти потеряла эти деньги под угрозой американских санкций», — рассказал де Кошко.

Как видно, Франция проглатывает все выходки США, в том числе на рынке вооружения. При этом, как рассказал журналист, местные СМИ больше делают упор на то, что Австралия поступила нечестно, разорвав контракт, но они не акцентируют внимание на факте создания нового военного союза без участия Франции, хотя стратегически это важнее. С другой стороны, отметил де Кошко, в этом есть и позитивный момент: Францию теперь не касается противостояние австралийцев с Китаем.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Ответные меры французских властей на очередную подножку США де Кошко назвал «реакцией обиженного ребенка». Хотя в такой ситуации, по его мнению, следовало бы проявить политическую волю.

«Единственная ответная мера на уровне такой державы, как Франция, — это выход из НАТО. Но власти не могут этого сделать, потому что зависимость от США слишком сильная. Кстати, внутри страны влияние Америки тоже существует. Скоро президентские выборы, и Макрон не может пойти на риск. Разные ассоциации потомков, эмигрантов, исламистов и прочие группы, финансируемые Соросом, могут навести такой беспорядок в пригородах и городах, если французы позволят себе что-то сказать, — мало не покажется», — объяснил де Кошко.

Создание отдельного европейского военного альянса в пику США тоже невозможно, поскольку Америка контролирует все страны ЕС и диктует им линию поведения, заключил де Кошко. Вплоть до запрета на закупку и производство российской вакцины от коронавируса.