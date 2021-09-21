Володин поручил подготовить первое заседание Госдумы восьмого созыва

Москва, 21 сентября. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подписал распоряжение о формировании временной депутатской рабочей группы для подготовки первого заседания Госдумы восьмого созыва.

В сообщении сказано, что в состав группы от партии «Единая Россия» вошли девять политиков, от КПРФ — два человека, от «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людей» — по одному парламентарию.

Вячеслав Володин распорядился подготовить проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы нового созыва нижней палаты парламента.

Как стало известно ранее, Вячеслав Володин победил на выборах в Саратовском округе. Действующий спикер сумел набрать 72,11% от общего числа голосов избирателей.