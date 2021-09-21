Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 18:29
18:27
Общество
Капитан I ранга Горбачев рассказал, как увеличилась мощь Черноморского флота после 2014-го
18:25
Весь мир
Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
18:25
Весь мир
В Колумбии убили пятерых общественных лидеров за один день
18:24
Общество
Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе
18:24
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
18:22
Происшествия
В Подмосковье грудничок из-за халатности матери получил перелом основания черепа
18:22
Происшествия
Пермский стрелок может быть парализован из-за ранения в спину
18:21
Весь мир
Эфиопия откроет завод по сборке российских автомобилей LADA
18:21
Политика
ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
18:20
Происшествия
Суд вынес приговор экс-мэру Майкопа по делу о мошенничестве
Все новости

Власти ЦАР возобновили строительство колледжа в городе Ялоке
Весь мир
Власти ЦАР возобновили строительство колледжа в городе Ялоке
pixabay.com  / 

Банги, 21 сентября. В городе Ялоке на западе Центральноафриканской Республики возобновилось строительство общеобразовательного колледжа, сообщает Radio Lengo Songo.

По словам журналистов, продолжение работ на замороженном объекте стало возможно благодаря выделению бюджетных средств и восстановлению безопасности в регионе.

Строительная площадка расположена между первым и вторым муниципалитетами Ялоке. Выбранный участок представляет собой обширную расчищенную территорию площадью более 500 квадратных метров.

«Когда-то тут располагался густой лес, но сегодня это место хорошо обустроено. Рабочие напряженно трудятся, процесс идет полным ходом», — сообщили журналисты.

В настоящее время строители закладывают фундамент. Помимо ручного труда, используется техника: бульдозеры, краны и другое вспомогательное оборудование. Как отмечают ответственные за проект, в недалеком будущем на участке появятся два корпуса учреждения, административный блок, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Власти ЦАР возобновили строительство колледжа в городе Ялоке
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Несмотря на то, что власти инициировали строительство объекта в прошлом году, инженеры не смогли приступить к работе из-за действий боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В начале 2021 года часть города перешла под управление радикалов.

Однако в марте подготовленные российскими инструкторами подразделения правительственной армии (FACA) восстановили контроль над территорией. Теперь строители вернулись к работе, что позволит нескольким тысячам студентов получить лучшее образование. Объект обещают сдать через пять месяцев.

Ранее ФАН сообщал, что российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики и здравоохранения.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти ЦАР возобновили строительство колледжа в городе Ялоке
африка цар колледж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru