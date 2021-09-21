Власти ЦАР возобновили строительство колледжа в городе Ялоке

Банги, 21 сентября. В городе Ялоке на западе Центральноафриканской Республики возобновилось строительство общеобразовательного колледжа, сообщает Radio Lengo Songo.

По словам журналистов, продолжение работ на замороженном объекте стало возможно благодаря выделению бюджетных средств и восстановлению безопасности в регионе.

Строительная площадка расположена между первым и вторым муниципалитетами Ялоке. Выбранный участок представляет собой обширную расчищенную территорию площадью более 500 квадратных метров.

«Когда-то тут располагался густой лес, но сегодня это место хорошо обустроено. Рабочие напряженно трудятся, процесс идет полным ходом», — сообщили журналисты.

В настоящее время строители закладывают фундамент. Помимо ручного труда, используется техника: бульдозеры, краны и другое вспомогательное оборудование. Как отмечают ответственные за проект, в недалеком будущем на участке появятся два корпуса учреждения, административный блок, футбольное поле и баскетбольная площадка.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Несмотря на то, что власти инициировали строительство объекта в прошлом году, инженеры не смогли приступить к работе из-за действий боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). В начале 2021 года часть города перешла под управление радикалов.

Однако в марте подготовленные российскими инструкторами подразделения правительственной армии (FACA) восстановили контроль над территорией. Теперь строители вернулись к работе, что позволит нескольким тысячам студентов получить лучшее образование. Объект обещают сдать через пять месяцев.

Ранее ФАН сообщал, что российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики и здравоохранения.