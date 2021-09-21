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Шестиклассники из Орловской области спасли поселок Долгое от пожара

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:09
Общество
Шестиклассники из Орловской области спасли поселок Долгое от пожара
 /  Пресс-служба МЧС России по Республике Мордовия

Орел, 21 сентября. ГУ МЧС по Орловской области приняло решение отметить вклад школьников в спасение целого поселка от пожара.

В начале сентября школьники со своими товарищами отправились на стадион в поселок Долгое играть в футбол. Когда матч был в самом разгаре, дети увидели пламя. Подойдя ближе, ребята увидели огонь, исходящий от бревен.

Постепенно пламя начало переходить на сухую траву, возле которой был газопровод. В связи с этим школьники в оперативном порядке вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь за восемь минут.

«Действия Алексея С. и Ивана М. были правильными и своевременными. Мы благодарны ребятам, что они вовремя обратились за помощью и не дали случиться беде», — заявил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Должанскому району Артем Анисимов.

Не так давно школьники из Якутии также совершили по-настоящему героический поступок. Ребята нашли пропавшую школьницу и вернули ее родителям, за что получили грамоты от министра внутренних дел Якутии.

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