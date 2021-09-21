Макрон от имени Франции извинился перед алжирскими ветеранами харки

Париж, 21 сентября. Президент Эммануэль Макрон от имени Франции извинился перед харки, сообщает Elaph.

Глава европейского государства принял в Елисейском дворце представителей военнослужащих из формирований алжирских мусульман, которые сражались на стороне Парижа во время войны за независимость североафриканской страны.

«Я приношу извинения бойцам, которых мы оставили, и их семьям, которые были арестованы», — заявил Макрон.

По его словам, Франция не выплатила «долг верности» перед алжирскими бойцами и их семьями. В ближайшее время власти страны намерены издать закон о признании харки и обеспечении их прав, добавил он.

«Честь харки должна быть запечатлена в национальном сознании», — подытожил Макрон.

Во Франции с 2003 года ежегодно 25 сентября проходит День памяти харки. Отряд состоял из солдат, которые сражались на стороне Парижа в Алжирской войне против Фронта национального освобождения.

Всего движение насчитывало 200 тыс. бойцов, 42 тыс. из которых после войны эвакуировали во Францию и еще около 40 тыс. добрались до европейской страны нелегальными путями. Примерно 100 тыс. солдат Париж бросил в Алжире на произвол судьбы.

В настоящее время термин «харки» в североафриканском государстве местные жители воспринимают как отрицательное выражение, обозначающее предателя.