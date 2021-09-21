Набиуллина считает неудачным заявление своего заместителя о пенсиях

Москва, 21 сентября. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сожаление после высказывания своего заместителя Сергея Швецова о государственной поддержке пенсионеров.

Зампред ЦБ ранее заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который при этом граждане должны сформировать сами. По словам Швецова, сейчас для этого есть много вариантов, в частности, паевые фонды, страховые компании, акции и недвижимость.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость», — отметила в комментарии журналистам Набиуллина.

Она добавила, что обеспечение достойной пенсии — один из главных приоритетов государства. По ее словам, ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы будущие пенсионеры смогли формировать долгосрочные накопления. Глава регулятора отдельно подчеркнула, что эти усилия являются дополнением к государственной пенсионной системе.

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