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МИД Ирана выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:21
Политика
МИД Ирана выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Перми
wikipedia.org  /  Ministry of Foreign Affairs / CC BY 2.0

Тегеран, 21 сентября. Иран соболезнует тем, кто потерял родственников и друзей в результате стрельбы в Перми. Слова сочувствия выразило министерство иностранных дел страны.

Тегеран желает скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы в результате происшествия, сказал официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.

«Хатибзаде заявил, что сожалеет о случившейся стрельбе в университете в Перми в России, которая привела к убийству и ранениям ряда российских граждан», — говорится в сообщении МИД.

Трагический случай произошел в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. Один из студентов открыл огонь, в результате чего погибли шесть человек. В больнице находятся 20 раненых.

Правительство России выделило средства на помощь пострадавшим, пишет НСН. Из бюджета на эти цели направили около 18,5 миллиона рублей.

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