Замглавы МИД России Александр Грушко встретился с послом Египта в Москве

Москва, 21 сентября. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко встретился с послом Египта в Москве Ихаба Насра. Встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.

Стороны обсудили перспективы российско-египетских отношений, говорится в сообщении МИД России.

«Подчеркнута заинтересованность в дальнейшем углублении координации между Москвой и Каиром на международных площадках», — уточняется в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также Грушко обсудил с послом Египта ситуацию в Афганистане и актуальные вопросы ближневосточной повестки дня.

Ранее Александр Грушко говорил, что события в Афганистане подводят черту под эпохой больших операций НАТО. По мнению дипломата, провал в Афганистане может привести к тому, что «российскую угрозу» станут раздувать.