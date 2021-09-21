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Врач Комаровский назвал условие, при котором не нужно водить ребенка в детсад
Общество
Врач Комаровский назвал условие, при котором не нужно водить ребенка в детсад
pixabay.com

Москва, 21 сентября. Родителям стоит пересмотреть свою позицию относительно необходимости водить ребенка в детсад, если каждое ОРВИ сопровождается осложнениями у малыша.

Заболевший ОРВИ в детсаду ребенок, как правило, не нуждается в регулярном приеме лекарств, в том числе и антибиотиков, отметил врач и телеведущий Евгений Комаровский. При правильных действиях родителей организм малыша может справиться с инфекцией самостоятельно, то есть без каких-либо препаратов.

«Все, что нужно, — это теплая одежда, прохладный влажный воздух, обильное питье», — написал Комаровский на своей странице в социальной сети Instagram.

Если у ребенка при каждом ОРВИ возникают осложнения, это повод задуматься не только о том, стоит ли водить его в детсад, но и о том, почему так происходит. Нужно следить за тем, достаточное ли количество жидкости пьет больной ребенок и как у него обстоят дела с дыханием.

Евгений Комаровский ранее рассказал, в каких случаях нужно обращаться к врачу, если у ребенка болит живот. Малыша следует отвезти к медику, если ощущает дискомфорт внизу живота справа. К тому же нужна квалифицированная помощь при болях и примесях крови в каловых массах.

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дети детсад комаровский
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