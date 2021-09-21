Экономисты: китайская экономика угрожает нефти

Замедление китайской экономики — негативный фактор для нефти. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отмечают, что вчерашний день нефть завершила достаточным снижением. С отметки 75,50 она опустилась примерно до отметки 73,50 доллара за баррель, но все же сумела завершить день немного выше 74 долларов за баррель. В ходе сегодняшних торгов нефть немного восстановилась и преодолела отметку 75 долларов за баррель.

По мнению экспертов, основным негативом для нефти явилась ситуация с китайской экономикой — из-за проблем с крупнейшим китайским застройщиком Evergrande Group, который практически находится в состоянии банкротства.

«Это большая проблема для экономики Китая. Из-за этого вчера нефть снижалась. Рост цен на нефть также сдерживается опасениями, что могут произойти новые вспышки COVID-19», — говорят аналитики.

Поддержку же нефти продолжает оказывать ее добыча в Мексиканском заливе в США.

ФБА «Экономика сегодня» /

«После урагана «Ида» добыча пока полностью не восстановилась. Кроме того, эксперты отмечают, что на двух крупных месторождениях в Мексиканском заливе добыча, скорее всего, не будет возобновлена до конца текущего года. Помимо это, вчера появились позитивные сообщения из США: администрация президента заявила, что уже в ноябре могут быть сняты ограничения на авиасообщения с Европой и Великобританией. Это создаст дополнительный спрос на энергоносители», — отмечают экономисты.

Аналитики рассказали, что золото вчера смогло немного восстановить те потери, которые были на прошлой неделе.

«К концу вчерашних торгов драгоценный металл достиг отметки 1768 долларов за унцию. Золото смогло немного укрепиться на фоне коррекции доллара. Кроме того, дополнительный спрос на золото также обусловлен тяжелой ситуацией в китайской компании Evergrande Group. Основным сейчас фактором по золоту является двухдневное заседание ФРС, которое начнется сегодня. Ожидаются конкретные решения по сворачиваю действующих стимулов. Пока что по золоту актуальным продолжает оставаться диапазон 1750–1790», — объясняют они.

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Что касается рубля, то российская валюта по итогам вчерашнего дня немного потеряла позиции. Доллар укрепился выше 73 рублей. Основной негатив для рубля — укрепление американской валюты на мировом рынке, также падающая нефть подливает масло в огонь, а Минфин продолжает ежедневно покупать валюту в объеме примерно 14,9 млрд рублей.

«Все это, конечно, оказывает влияние на отечественную валюту. Пока ситуация для рубля не выглядит опасной. В ближайшее время рублю окажет поддержку налоговый период, который стартует на текущей неделе. На этом фоне он будет торговаться в районе диапазона 72,5–74,5 рубля за доллар. Также дальнейшая динамика российской валюты может определиться итогами заседания Федеральной резервной системы», — подытожили они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее данные КНР опровергли миф о продаже российской нефти Пекину за бесценок. Как оказалось, Россия продает нефть в Китай даже дороже, чем в Саудовскую Аравию, Ирак и другие страны. Это следует из данных о торговом балансе Китая, которые были опубликованы Главным таможенным управлением КНР и касаются периода с января по август 2021 года. Дороже, чем в России, баррель нефти Китай покупают только в США, которые расположены гораздо дальше от Поднебесной. Таким образом, давний миф, что Россия поставляет в Китай нефть «по себестоимости», был опровергнут.