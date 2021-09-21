Дзюба и сборная России: зачем Карпину понадобился форвард «Зенита»

Тренер сборной России Валерий Карпин добавил в расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 трех игроков: Артема Дзюбу, Дениса Глушакова и Гамида Агаларова. Экс-игрок «Зенита», тренер, телекомментатор, футбольный аналитик Алексей Стрепетов объяснил в комментарии ФАН, зачем Карпин вызвал двух возрастных игроков в сборную и чем они смогут помочь.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный список футболистов на октябрьские матчи отборочного турнира Чемпионата мира — 2022 с командами Словении и Словакии. В него вошли 33-летний нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который на сентябрьские матчи отборочного турнира вызван не был, 34-летний полузащитник «Химок» Денис Глушаков, в последний раз игравший за сборную в марте 2018 года, а также 21-летний форвард «Уфы Гамид Агаларов, который в этом сезоне забил восемь голов в восьми матчах РПЛ.

«Болельщики не рады Дзюбе в сборной? Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами. Дзюба может стать капитаном? Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, он будет одним из капитанов», — прокомментировал главный тренер сборной свое решение добавить игрока «Зенита» в расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к известному футбольному аналитику Алексею Стрепетову с просьбой оценить решение Валерия Кармина. По его словам, бомбардир «Зенита» окажется полезным для сборной России.

«Дзюба сможет помочь сборной, это однозначно. Валерий Георгиевич принял верное решение. С Артемом у него будет разнообразная атака. Дзюба сможет играть с Федором Смоловым и Антоном Заболотным. Дзюба — не просто голеадор, он может сохранить мяч на половине поля соперника, отходить на фланги и разгонять атаки команды. Я не сомневаюсь, что сейчас Артем только набирает обороты и будет готов к отборочным играм. Это правильное решение Карпина. Но за место в основе Дзюбе придется побороться со Смоловым, Заболотным и Константином Тюкавиным. Вопреки всем обстоятельствам Дзюба своей игрой доказывает, что он готов защищать честь нашей сборной. Что касается Агаларова, то он быстро прогрессирует. Но думаю, вызов в сборную — аванс Агаларову от Карпина. Кроме того, тренер показывает, что двери сборной открыты не только для молодежи, но и для ветеранов. Например, мы знаем Дениса Глушакова как человека, который отдается на поле на все 100%. А в таком возрасте вернуться в сборную — честь ему и хвала. У Карпина расширенный список очень симпатичный», — сказал собеседник ФАН.

В свою очередь нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба, которому было оказано доверие, отказался выступать за сборную России на ближайших матчах.