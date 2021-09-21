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Моряки Северного флота провели учебные стрельбы в море Лаптевых

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 17:46
Армия
Моряки Северного флота провели учебные стрельбы в море Лаптевых
vk.com  /  группа Мурманск

Мурманск, 21 сентября. Отряд Северного флота (СФ) провел стрельбы в море Лаптевых по время арктического похода. Военные также провели ряд комплексных мер по обороне Северного морского пути.

О ходе плановых учений в Арктике рассказали во вторник в пресс-службе СФ во вторник. По словам представителей ведомства, во время перехода из моря Лаптевых североморцы отработали комплексные учения по обороне кораблей. В учениях приняли участие экипажи противолодочного корабля (БПК) «Североморск» и десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец». С них были проведены учебные стрельбы по морским мишеням.

«В ближайшее время североморцы продолжат в данном районе работу по изучению мест, доступных для высадки морского десанта побережья острова и последующего проведения учения по защите арктических территорий Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

В декабре 2019 года руководитель Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией» и подчеркнул, что российская сторона против присутствия здесь иностранного боевого флота. С целью его защиты Северный флот регулярно проводит учения по отражению различных угроз.

Ранее СМИ стало известно, что сразу два авиаполка Северного флота отправятся в рамках ротации отрабатывать взлет и посадку на палубу авианосцев на базе комплекса НИТКА в Крыму.

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