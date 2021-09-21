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Сильнейший ливень затопил ресторан в США
Общество

19 сентября в американском городе Сэнфорд выпало около 150 миллиметров осадков. Дневной рекорд для этой местности был превышен более чем в три раза. Сильнейший ливень затопил улицы и частные дома, заведения общепита и питомник для бездомных животных.

Посетители одного из ресторанов сняли на видео, как поток воды внезапно хлынул в заведение в обеденной время. Людям пришлось вставать на стулья, столы и барную стойку, чтобы спастись от мощной волны.

«Это случилось очень быстро. Сначала люди смеялись, а потом кричали», — вспоминает одна из посетительниц ресторана Николь Миаулис.

Владелица местного приюта для собак Джуди Сарулло обратилась к неравнодушным горожанам с просьбой помочь с выгулом питомцев после ливня, так как приют затопило, и сотрудники были заняты тем, что приводили его в порядок.

«Вода просто текла через все двери. Нам пришлось переместить собак, потому что они находились на нижнем уровне. Приятно, что многие люди вызвались помочь, они сплотились, собрались вместе ради этих собак», — рассказала владелица питомника.

Обильные осадки в США начались в начале осени с приходом в страну мощнейшего урагана «Ида». Многие города и штаты столкнулись с потопами и разрушениями, по разным оценкам жертвами стихии стали около 70 человек.

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