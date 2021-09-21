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Во Владимирской области проходит образовательный форум Центрального федерального округа
Общество
Во Владимирской области проходит образовательный форум Центрального федерального округа
Невские Новости  /  Анна Карпова

Владимир, 21 сентября. На образовательном форуме во Владимирской области обсуждаются возможности детей и педагогов в рамках нацпроекта «Образование». В нем принимают участие представители 17 регионов России. Более четырех тысяч педагогов смотрят выступления коллег и экспертов онлайн, сообщают «Владимирские ведомости».

Темы форума — «Кванториум», «IT-куб», «Точка роста»: инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития способностей и талантов детей». С его помощью происходит обмен опытом, проходит обсуждение практических вопросов образовательной деятельности между педагогами центров «Точка роста», «IT-куб» и детских технопарков «Кванториум» в регионах ЦФО.

В открытии форума принял участие губернатор области Владимир Сипягин. В приветственной речи он напомнил о задачах, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, в том числе и о попадании России в десятку лучших в мире стран по качеству образования.

Форматы профессионального развития в рамках нацпроекта «Образование» предполагают не только привычные курсы, но и стажировки, клубное общение, сетевое взаимодействие. Сегодня существуют уже 14 федеральных площадок обмена педагогическим опытом. Впереди – I Всероссийская олимпиада для педагогов.

Участники форума смогут сами ознакомиться с передовым опытом, программами и учреждениями Владимирской области. Их будут встречать во Владимире, Муроме, Радужном, Собинском и Судогодском районах. Стоит отметить, что Владимирская область входит в десятку лучших по индексу развития образовательной инфраструктуры в России.

Ранее ФАН цитировал главу Приморья Олега Кожемяко. Он рассказывал о результатах Восточного экономического форума.

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