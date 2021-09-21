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«Не приезжайте сюда»: сестра режиссера Сенцова назвала жизнь на Украине «пятью годами ада»

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 17:46
Общество
«Не приезжайте сюда»: сестра режиссера Сенцова назвала жизнь на Украине «пятью годами ада»
Prt Scr youtube.com  /  DW на русском

Киев, 21 сентября. Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан переехала жить на Украину, но через несколько лет пожалела об этом. Она заявила о «пяти годах ада».

Каплан эмигрировала на Украину и пыталась там обосноваться. Однако попытка не удалась. Она опубликовала в социальных сетях пост, в котором изложила свое отношение к стране. Наталья Каплан начала текст с того, что заверила читателей: ее страничку не взломали.

«Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить», — сделала она неожиданное признание.

«Не приезжайте сюда»: сестра режиссера Сенцова назвала жизнь на Украине «пятью годами ада»
Prt Scr youtube.com  / Телеканал ДОМ

Еще в 2019 году женщина писала, что рада получить украинское гражданство. Тогда она заявляла, что гордится этой страной. Каплан не стала уточнять, что так повлияло на ее отношение к Украине, передает НСН.

«Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — написала она.

Олег Сенцов осужден за подготовку теракта в Симферополе. Он был помещен в исправительное учреждение, расположенное в Якутии. Позже его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Ранее жители Крымского полуострова рассказали, что сделали с украинскими паспортами после референдума в 2014 году. Многие оставили документ в качестве сувенира.

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украина сенцов каплан
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