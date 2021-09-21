«Не приезжайте сюда»: сестра режиссера Сенцова назвала жизнь на Украине «пятью годами ада»

Киев, 21 сентября. Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан переехала жить на Украину, но через несколько лет пожалела об этом. Она заявила о «пяти годах ада».

Каплан эмигрировала на Украину и пыталась там обосноваться. Однако попытка не удалась. Она опубликовала в социальных сетях пост, в котором изложила свое отношение к стране. Наталья Каплан начала текст с того, что заверила читателей: ее страничку не взломали.

«Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить», — сделала она неожиданное признание.

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Еще в 2019 году женщина писала, что рада получить украинское гражданство. Тогда она заявляла, что гордится этой страной. Каплан не стала уточнять, что так повлияло на ее отношение к Украине, передает НСН.

«Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — написала она.

Олег Сенцов осужден за подготовку теракта в Симферополе. Он был помещен в исправительное учреждение, расположенное в Якутии. Позже его освободили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Ранее жители Крымского полуострова рассказали, что сделали с украинскими паспортами после референдума в 2014 году. Многие оставили документ в качестве сувенира.