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Президент Ирана поздравил Саркисяна с 30-летием независимости Армении

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 18:18
Политика
Президент Ирана поздравил Саркисяна с 30-летием независимости Армении
president.am  /  Аппарат Президента Республики Армения

Ереван, 21 сентября. Президент Ирана Ибрахим Раиси поздравил армянского коллегу Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна в честь 30-летия независимости Армении.

О получении поздравительной телеграммы из Ирана рассказала пресс-служба армянского лидера, подчеркнув, что Тегеран выразил свою приверженность двустороннему партнерству с Ереваном.

В частности, в послании Саркисяну иранский лидер Раиси подчеркнул, что надеется на укрепление и развитие дружбы двух стран, которая пойдет на пользу безопасности всего региона. В послании к премьер-министру Армении Николу Пашиняну Раиси указал на положительную динамику развития двусторонних отношений и отметил новые направления сотрудничества, такие как перевозки и энергетика.

Поздравления армянской стороне также направил ряд других иранских высокопоставленных политиков. Так, глава МИД Ирана Хосейн Амир указал на активизацию региональных процессов на границах и отметил в послании к своему армянскому коллеге Арарату Мирзояну, что их странам можно наладить сотрудничество и здесь.

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Армения иран саркисян пашинян
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