Президент Ирана поздравил Саркисяна с 30-летием независимости Армении

Ереван, 21 сентября. Президент Ирана Ибрахим Раиси поздравил армянского коллегу Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна в честь 30-летия независимости Армении.

О получении поздравительной телеграммы из Ирана рассказала пресс-служба армянского лидера, подчеркнув, что Тегеран выразил свою приверженность двустороннему партнерству с Ереваном.

В частности, в послании Саркисяну иранский лидер Раиси подчеркнул, что надеется на укрепление и развитие дружбы двух стран, которая пойдет на пользу безопасности всего региона. В послании к премьер-министру Армении Николу Пашиняну Раиси указал на положительную динамику развития двусторонних отношений и отметил новые направления сотрудничества, такие как перевозки и энергетика.



Поздравления армянской стороне также направил ряд других иранских высокопоставленных политиков. Так, глава МИД Ирана Хосейн Амир указал на активизацию региональных процессов на границах и отметил в послании к своему армянскому коллеге Арарату Мирзояну, что их странам можно наладить сотрудничество и здесь.