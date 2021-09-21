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Хайп на трагедии в Перми может обернуться уголовным делом
Общество
Хайп на трагедии в Перми может обернуться уголовным делом
Народные новости  /  Степан Яцко

В мае этого года, сразу после массового убийства в одной из школ Казани, 14-летний подросток из Адыгеи по имени Альберт решил «похайпить» на этой трагедии. Школьник на своей странице в социальной сети разместил пост, в котором сообщил, что в его планах совершение вооруженного нападения на школу.

Сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Адыгее оперативно нашли его. В отношении мальчика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Подростка опросили в присутствии родителей, он признался, что сделал эту публикацию для привлечения подписчиков на страницу в социальной сети. В ходе осмотра места жительства школьника признаков приготовления к совершению взрыва либо иных преступлений террористического характера не установлено», — рассказал ФАН Байзет Гомлешко, начальник ОИиОС МВД по Республике Адыгея.

По итогам расследования дело передали в Тахтамукайский районный суд. Оно было рассмотрено 15 сентября. Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.

Собранные следствием доказательства суд признал достаточным для вынесения обвинительного приговора. Он, с учетом смягчающих обстоятельств, был не очень суровым.

«Подростку назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 000 рублей. Пока приговор в законную силу не вступил», — рассказала ФАН Саният Хакурате, пресс-секретарь Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея.

Отметим, что штраф подлежит оплате в течение 60 дней.

Ранее ФАН писал, что Тимур Бекмансуров, готовясь к пермской трагедии, обманул не только специалистов-медиков, но и собственную мать, которая не заподозрила в поведении сына ничего странного.

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