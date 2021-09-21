Прошедшая церемония «Эмми» стала самой рейтинговой за три года

Лос-Анджелес, 21 сентября. Церемония вручения премии «Эмми» продемонстрировала самый высокий рейтинг за последние три года. Интерес зрителей к событию начал расти впервые за этот период.

В 2018 году за вручением главных телевизионных наград следили 10,2 миллиона людей, однако в последующие годы рейтинги «Эмми» падали. Например, в прошлом году онлайн-трансляция церемонии собрала всего 6,36 миллиона зрителей.

Согласно данным независимой компании Nielsen, занимающейся медиаизмерениями, вручение премии «Эмми», состоявшееся 19 сентября, привлекло на 16% больше людей, чем в прошлом году. По предварительным подсчетам, учитывающим поправку на часовой пояс, церемонию посмотрели около 7,4 миллиона телезрителей, передает The Hollywood Reporter. Окончательная цифра должна быть еще выше, поскольку исследователи пока не подсчитывали просмотры вне дома.

На прошедшей церемонии «Эмми» получили Кейт Уинслет и Юэн Макгрегор. Звезде «Титаника» присудили награду за мини-сериал «Мейр из Исттауна».