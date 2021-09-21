Член ЦИК Борисов назвал конкурентными прошедшие в России выборы

Москва, 21 сентября. Выборы в России прошли конкурентно, плюралистично, с высокой активностью избирателей и без серьезных нарушений, заявил член Центризбиркома Игорь Борисов.

По словам представителя комиссии, недоброжелатели из-за рубежа пытались дискредитировать избирательный процесс. Система голосования столкнулась с беспрецедентным давлением из-за границы.

«Как пытались вмешаться, влиять, чтобы каким-то образом исказить свободное волеизъявление», — отметил член ЦИК.

Игорь Борисов подчеркнул, что российские выборы были конкурентными, плюралистичными и с высокой активностью избирателей на фоне пандемии коронавируса. Весь процесс прошел с минимальными нарушениями, добавил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Западу не удалось дискредитировать парламентские выборы в России. По ее словам, Вашингтон откровенно пытался вмешаться в избирательный процесс.