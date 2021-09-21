Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 18:28
18:25
Весь мир
Президент Туниса пообещал в ближайшее время назначить нового премьер-министра
18:25
Весь мир
В Колумбии убили пятерых общественных лидеров за один день
18:24
Общество
Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе
18:24
Весь мир
Президент ЦАР примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
18:22
Происшествия
В Подмосковье грудничок из-за халатности матери получил перелом основания черепа
18:22
Происшествия
Пермский стрелок может быть парализован из-за ранения в спину
18:21
Весь мир
Эфиопия откроет завод по сборке российских автомобилей LADA
18:21
Политика
ЦИК опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва
18:20
Происшествия
Суд вынес приговор экс-мэру Майкопа по делу о мошенничестве
18:20
Армия
Гутерреш предложил запретить оружие, убивающее людей без участия другого человека
Все новости

Член ЦИК Борисов назвал конкурентными прошедшие в России выборы
Политика
Член ЦИК Борисов назвал конкурентными прошедшие в России выборы
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 21 сентября. Выборы в России прошли конкурентно, плюралистично, с высокой активностью избирателей и без серьезных нарушений, заявил член Центризбиркома Игорь Борисов.

По словам представителя комиссии, недоброжелатели из-за рубежа пытались дискредитировать избирательный процесс. Система голосования столкнулась с беспрецедентным давлением из-за границы.

«Как пытались вмешаться, влиять, чтобы каким-то образом исказить свободное волеизъявление», — отметил член ЦИК.

Игорь Борисов подчеркнул, что российские выборы были конкурентными, плюралистичными и с высокой активностью избирателей на фоне пандемии коронавируса. Весь процесс прошел с минимальными нарушениями, добавил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Западу не удалось дискредитировать парламентские выборы в России. По ее словам, Вашингтон откровенно пытался вмешаться в избирательный процесс.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Член ЦИК Борисов назвал конкурентными прошедшие в России выборы
выборы цик запад голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru