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Байден назвал вывод войск США из Афганистана завершением эры бесконечных войн

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 17:33
Политика
Байден назвал вывод войск США из Афганистана завершением эры бесконечных войн
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Нью-Йорк, 21 сентября. Вывод американских войск из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн, заявил президент США Джо Байден на дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты начали эпоху «неустанной дипломатии». Байден также заверил, что американские власти намерены использовать военную силу только в крайнем случае.

«Мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», — добавил Джо Байден.

США будут опираться на многосторонние институты при выстраивании своей внешней политики, отметил американский президент.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не планируют встречу на полях Генассамблеи ООН. Уточнялось, что всего у Лаврова запланировано около 25 встреч в рамках сессии.

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сша афганистан байден
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