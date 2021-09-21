Захарова раскритиковала попытки НАТО пересмотреть Венский документ

Москва, 21 сентября. Попытки Североатлантического альянса модернизировать Венский документ от 2011 года не устраивают Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва считает, что НАТО хочет пересмотреть соглашение о мерах укрепления доверия и безопасности только для того, чтобы получить возможность в одностороннем порядке просвечивать деятельность российских вооруженных сил.

«Подобные упражнения далеки от реальности и не имеют смысла, поскольку этот документ был подписан и обновлен в совершенно других с военной точки зрения условиях», — подчеркнула дипломат.

Захарова полагает, что так Альянс пытается компенсировать информационные потери, ставшие результатом приостановления Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Однако Россию подобные действия не устраивают.

До этого представитель российского МИД указывала, что формирование военно-политического союза AUKUS между США, Австралией и Великобританией стало показательным моментом в вопросах партнерства и сотрудничества.