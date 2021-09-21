Жителям Сент-Луиса, поднявшим оружие на BLM, грозит новый иск от властей Миссури

Миссури, 21 сентября. Официальный представитель Миссури обратился в Верховный суд штата с требованием отозвать адвокатские лицензии у Марка и Патриции Макклоски, которые угрожали демонстрантам BLM в Сент-Луисе. Их хотят лишить права работать минимум на полгода.

A Missouri official asked the state Supreme Court to suspend the law licenses of Mark and Patricia McCloskey. https://t.co/Hm0EJeElPS — HuffPost (@HuffPost) September 21, 2021

Главный юрисконсульт по дисциплинарным вопросам Миссури Алан Пратцел попросил Верховный суд штата приостановить действие лицензий для пары на неопределенный срок, сославшись на их признание вины. Он отметил, что действия четы Макклоски показали «безразличие к общественной безопасности» и «моральную распущенность». Пратцел также настоял на том, чтобы суд не разрешал им подавать заявления о восстановлении в должности в течение шести месяцев.

Пара из Сент-Луиса

Макклоски стали известны, когда 28 июня 2020 года они направили оружие на протестующих из движения Black Lives Matter, которые шли к дому мэра Сент-Луиса. Марк был вооружен винтовкой AR-15, а его жена — пистолетом. После недолгих пререканий стороны разошлись. По версии пары, протестующие якобы сломали ворота и угрожали — они были вынуждены защищаться.

When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.



A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU — Mark McCloskey (@mccloskeyusa) June 17, 2021

Суд постановил, что активисты были мирными, и поэтому угроза им оружием выходит за рамки закона. В итоге Марк Макклоски признал себя виновным в нападении четвертой степени. Его оштрафовали на 750 долларов, а Патрицию — на 2 тысячи долларов. Семья также согласилась сдать оружие, которое использовалось во время инцидента.

Несмотря на признание, после суда отвечая на вопрос журналистов, Марк сказал, что «сделает это снова», если другая толпа будет «угрожать уничтожить мой дом или семью». Через несколько дней он также разместил в соцсетях фотографию с новой винтовкой.

Супругов Макклоски публично поддерживали многие консервативные политики и общественные деятели, включая президента Дональда Трампа. В мае Марк сообщил, что собирается баллотироваться в сенат от штата Миссури. В начале августа губернатор Миссури, республиканец Майк Парсон, сообщил о решении помиловать супругов.