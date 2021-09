Жителям Сент-Луиса, поднявшим оружие на BLM, грозит новый иск от властей Миссури

Миссури, 21 сентября. Официальный представитель Миссури обратился в Верховный суд штата с требованием отозвать адвокатские лицензии у Марка и Патриции Макклоски, которые угрожали демонстрантам BLM в Сент-Луисе. Их хотят лишить права работать минимум на полгода.

Главный юрисконсульт по дисциплинарным вопросам Миссури Алан Пратцел попросил Верховный суд штата приостановить действие лицензий для пары на неопределенный срок, сославшись на их признание вины. Он отметил, что действия четы Макклоски показали «безразличие к общественной безопасности» и «моральную распущенность». Пратцел также настоял на том, чтобы суд не разрешал им подавать заявления о восстановлении в должности в течение шести месяцев.

Макклоски стали известны, когда 28 июня 2020 года они направили оружие на протестующих из движения Black Lives Matter, которые шли к дому мэра Сент-Луиса. Марк был вооружен винтовкой AR-15, а его жена — пистолетом. После недолгих пререканий стороны разошлись. По версии пары, протестующие якобы сломали ворота и угрожали — они были вынуждены защищаться.

When the mob attacked my home, the media claimed the gate was open and that it wasn't torn it down to attack my family. Well, look here.



A media that constantly deceives Americans and glorifies the mob cannot be trusted. pic.twitter.com/TAyLeYijEU