Нынешний титульный спонсор РПЛ сделал новое предложение по сотрудничеству с лигой

Москва, 21 сентября. Российская премьер-лига (РПЛ) получила новое предложение по титульному спонсорству от банка «Тинькофф».

Банк «Тинькофф», являющийся действующим спонсором РПЛ, предложил лиге продолжить сотрудничество. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат». Согласно данным источника, нового оффера составляет порядка 1 миллиарда рублей за сезон. Представители РПЛ эту информацию пока не комментировали. Соглашение «Тинькофф» с РПЛ истекает по окончании сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».

Ранее форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался выступать за сборную России на ближайших матчах. В октябре национальная команда сыграет со Словакией и Словенией в квалификации ЧМ-2022.