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Несбыточная мечта Украины: почему Киеву стоит забыть о «Железном куполе»
Политика
Несбыточная мечта Украины: почему Киеву стоит забыть о «Железном куполе»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Украинские СМИ начали распространять новость о том, что американские власти могут передать Киеву израильскую тактическую систему «Железный купол». В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США направляют Киеву месседжи о том, что поставки все же могут быть.

Украина нашла себе очередную «игрушку» — ПРО «Железный купол». До этого киевские власти неистово выпрашивали американские ПТРК «Джавелин», которые Вашингтон все же поставил, но при этом запретил их использовать в гражданском конфликте на территории Донбасса. Теперь «Джавелины» пылятся на украинских складах. Однако есть и плюсы: на американских ПТРК рейтинг себе сделал бывший президент Петр Порошенко, теперь такую задачу перед собой поставил действующий глава государства Владимир Зеленский.

Президент Украины захотел получить от американцев израильскую тактическую систему ПВО. По его словам, о поставках системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» пока говорить рано, однако США направляют Киеву позитивные месседжи по этому поводу. Несмотря на это, украинские чиновники уже начали делить шкуру неубитого медведя. Так, например, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил возможность развертывания системы в Донбассе.

Несбыточная мечта Украины: почему Киеву стоит забыть о «Железном куполе»
Федеральное агентство новостей  / 

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, стоит ли киевским властям рассчитывать на поставки системы «Железный купол». По его словам, таким образом киевские власти пытаются поднять себе рейтинг.

«Нужно понимать, что “Железный купол” был разработан конкретно под израильский театр военных действий, где системы базируются на очень узком фронте против достаточно слабых ракет, которые запускает противник. Соответственно, если брать всю Украину, чтобы приблизиться к такой же плотности систем ПВО для прикрытия какой-то серьезной территории, таких комплексов нужно большое количество. Украине его никто не даст, кроме того, у Киева нет для этого средств. Для пиара несколько комплексов могут быть поставлены. Стоит отметить, что такие системы уничтожаются в первые дни войны, поэтому израильские комплексы не являются какой-то палочкой-выручалочкой», — сказал собеседник ФАН.

Также эксперт сообщил, что подобного рода заявления делаются лишь с одной целью — проверить реакцию России.

«Скорее всего, таким образом лоббисты интеграционного курса из США продолжают накачивать Украину оружием, чтобы создать угрозу для России. А для этого необходимо демонстрировать подобные шаги. Ведь история с поставками “Джавелинов” уже не работает, поэтому сейчас и раскручивается тема с системами ПРО. Так Запад хочет проверить реакцию России на подобного рода действия. Многие вещи, сделанные Порошенко и Зеленским для пиара, предназначены для медийной плоскости. В то время как реальные шаги не сильно афишируются украинским правительством», — резюмировал Борис Рожин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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