Арабский союз кожевенной промышленности организовал ярмарку в Дамаске

В сирийской столице стартовала Международная экспортная ярмарка Sila 2021, на которой местные производства представили свою продукцию из натуральной кожи, а также новое оборудование и технологии для работы с ней.

Мероприятие проходит с 19 по 22 сентября в большом выставочном центре Дамаска, площадь которого составляет шесть тысяч квадратных метров. Уже в 12-й раз его организовывает Арабский союз кожевенной промышленности, благодаря чему по меньшей мере 100 сирийских компаний смогли представить свои товары.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на месте событий и пообщался с организаторами ярмарки.

Глава Торговой палаты Алеппо Амир Хамви указал на то, что всевозможные выставки, ярмарки и фестивали, которые проходят в Сирии, крайне важны для оживления национальной экономики. По его мнению, сейчас производителям страны необходимо работать над удовлетворением потребностей граждан и экспортом своей продукции.

Чиновник подчеркнул, что сирийские предприятия пользуются высоким уровнем доверия со стороны других государств, с которыми ранее сотрудничали.

«Сегодня мы возвращаемся, чтобы вновь иметь долю на рынках других государств, таких как Ирак, Иордания, Ливан и даже Россия. Москва в течение долгих лет сотрудничала и взаимодействовала с Дамаском в сфере экспорта сирийских товаров и промышленной продукции», — рассказал Хамви.

Федеральное агентство новостей /

Генеральный секретарь Арабского союза кожевенной промышленности Мухаммад Казара выразил надежду, что в 2021 году выставка позволит местным производителям заключить новые контракты с представителями других государств. Он подчеркнул, что до кризиса созданные на территории республики товары пользовались хорошей репутацией и занимали важное место на рынках региона.

При этом глава союза отметил, что интерес к ярмарке традиционно проявляют бизнесмены из Ирака, Ирана, Ливана, Иордании, Палестины, Алжира.

«Нынешняя сессия имеет массу преимуществ по сравнению с предыдущими, например, в плане широкого присутствия на ней представителей разных стран и предпринимателей — из Ливии, Сомали, Йемена. На прошлых выставках их не было», — сообщил Казара.

Помимо 100 сирийских производителей свои товары на ярмарке представят две ливанские компании, а также по одной из Ирана и Китая. В общей сложности в этом году на ярмарку были приглашены 450 бизнесменов, заинтересованных в продвижении местных товаров на других рынках.

Федеральное агентство новостей /

Данное мероприятие в Дамаске — лишь одно из массы подобных, проведенных в последнее время. Сирийская промышленность встала на путь восстановления, а коммуникация с коллегами и потенциальными деловыми партнерами из других государств помогает стране на пути к выходу из кризиса.