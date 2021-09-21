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Британский премьер Джонсон намерен получить от России всех подозреваемых по «делу Скрипалей»
Политика
Британский премьер Джонсон намерен получить от России всех подозреваемых по «делу Скрипалей»
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 21 сентября. Британское правительство считает, что Россия должна выдать Лондону всех граждан, которые проходят в качестве подозреваемых в «деле Скрипалей», заявил премьер-министр Борис Джонсон.

По словам главы британского правительства, местным правоохранителям удалось идентифицировать еще одного подозреваемого, которым оказался россиянин Денис Сергеев.

Борис Джонсон подчеркнул, что российская сторона должна выдать Лондону всех подозреваемых, чтобы они могли предстать перед правосудием. Стремление Великобритании в этом вопросе не ослабло, добавил политик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Лондон отказывается от сотрудничества с Москвой по «делу Скрипалей». По ее словам, Кремль отвергает все обвинения Скотленд-Ярда в адрес российских граждан.

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