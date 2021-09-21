Бывшая жена Джорджа Лукаса раскритиковала последнюю трилогию «Звездных войн»

Москва, 21 сентября. Бывшая супруга кинорежиссера Джорджа Лукаса Марсия резко высказалась о последней трилогии «Звездных войн». По ее мнению, у создателей нет волшебства, присущего прежним картинам.

Лукас призналась, что тепло относится к нынешнему руководителю Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Но, по мнению монтажера оригинальной трилогии, она не смыслит в «Звездных войнах» так же, как и Джей Джей Абрамс.

«Джей Джей Абрамс пишет эти сценарии – когда я посмотрела фильм, в котором убили Хана Соло, я была в ярости. В этом не было никакой причины, никакой логики. Я тогда подумала, что они не понимают историю джедаев, не чувствуют магию «Звездных войн», — говорится в ее заявлении для Howard Kazanjian: A Producerʼs Life.

По мнению Лукас, новый сюжет оказался просто ужасен. К тому же ей не нравится, как раскрыта главная героиня. Она убеждена, что кинематографистам не нужно выпускать фильмы с периодичностью в один-два года.

Актер Юэн Макгрегор, недавно получивший «Эмми», раскритиковал фильмы Джорджа Лукаса из серии «Звездных войн». По его словам, режиссер хотел добиться тотального контроля над тем, что зритель видит на заднем плане. Спустя несколько месяцев съемок это стало напрягать артиста.