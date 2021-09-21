Эксперт по лжи Филатова оценила сенсационное заявление Наташи Королевой

Москва, 21 сентября. Эксперт по лжи Светлана Филатова оценила сделанное в эфире программы «Секрет на миллион» сенсационное заявление певицы Наташи Королевой о внебрачной дочери.

Она обратила внимание на уверенную речь знаменитости, которая говорила о внебрачном ребенке. По ее словам, есть два варианта: либо Королева хорошо отрепетировала, либо это действительно правда. При этом Филатова убеждена, что артистка слукавила, назвав яйцеклетку «подарком» (артистка таким образом исполнила просьбу друга, мечтавшего о ребенке). По ее словам, певице хорошо заплатили за это.

По мнению специалиста, Тарзан знал о сенсационном заявлении супруги. Что касается сына Архипа и матери Королевой Людмилы Порывай, то они вряд ли догадывались об откровении.

«У сына на лице написано напряжение, стыд и даже отвращение к происходящему. Похожий эффект слова Наташи вызвали и у матери: она непроизвольно отклоняется назад — боится этой новости, раскрывает глаза в испуге, поднимает брови. Похоже, что бабушку использовали втемную», — пояснила Светлана Филатова в эфире своего YouTube-канала.

Наташа Королева сообщила, что отдала две яйцеклетки своему другу. Приятель искусственно оплодотворил их, и на свет появилась девочка. Как выяснили журналисты, биологическим отцом девочки является IT-миллиардер Леонид Радвинский.