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Сотрудник МЧС по Курганской области спас людей при пожаре во время отпуска
Общество
Сотрудник МЧС по Курганской области спас людей при пожаре во время отпуска
ГУ МЧС по НАО

Курган, 21 сентября. В Курганской области сотрудник регионального МЧС России вместе со своим тестем спасли людей при пожаре и не допустили дальнейшего взрыва газового баллона.

Инструктор по вождению пожарной машины отдыхал во время отпуска в гостях у родителей супруги в селе Мостовское Варгашинского района. В какой-то момент мужчина и его тесть услышали треск горящего шифера, после чего увидели зарево на расстоянии около 500 метров.

Не раздумывая, они побежали к месту ЧП, сообщив по пути о произошедшем в экстренные службы. Жильцы дома, который находился рядом с горящими постройками, спали. Тогда мужчины стали стучать в двери и окна, чтобы люди немедленно покинули помещение.

До прибытия пожарных расчетов неравнодушные спасатели тушили пламя поливочным шлангом из скважины. Кроме того, сотрудник МЧС узнал, что в сарае есть баллон с газом. Вместе с тестем, несмотря на риск, они эвакуировали его, чтобы не допустить взрыв.

О героическом поступке мужчины в ГУ МЧС России по Курганской области узнали только спустя две недели после того, как спасенные жильцы прислали в ведомство благодарственное письмо.

На днях юная спортсменка-мотоциклистка спасла школьницу из горящего сарая в Кузбассе.

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