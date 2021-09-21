Сотрудник МЧС по Курганской области спас людей при пожаре во время отпуска

Курган, 21 сентября. В Курганской области сотрудник регионального МЧС России вместе со своим тестем спасли людей при пожаре и не допустили дальнейшего взрыва газового баллона.

Инструктор по вождению пожарной машины отдыхал во время отпуска в гостях у родителей супруги в селе Мостовское Варгашинского района. В какой-то момент мужчина и его тесть услышали треск горящего шифера, после чего увидели зарево на расстоянии около 500 метров.

Не раздумывая, они побежали к месту ЧП, сообщив по пути о произошедшем в экстренные службы. Жильцы дома, который находился рядом с горящими постройками, спали. Тогда мужчины стали стучать в двери и окна, чтобы люди немедленно покинули помещение.

До прибытия пожарных расчетов неравнодушные спасатели тушили пламя поливочным шлангом из скважины. Кроме того, сотрудник МЧС узнал, что в сарае есть баллон с газом. Вместе с тестем, несмотря на риск, они эвакуировали его, чтобы не допустить взрыв.

О героическом поступке мужчины в ГУ МЧС России по Курганской области узнали только спустя две недели после того, как спасенные жильцы прислали в ведомство благодарственное письмо.

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