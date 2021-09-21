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Захарова потребовала от Киева прекратить гонения на независимую журналистику
Политика
Захарова потребовала от Киева прекратить гонения на независимую журналистику
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 21 сентября. Москва требует от Киева прекратить гонения на независимую журналистику, а от международных организаций — дать оценку действиям Украины, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат призвала международные структуры, включая ОБСЕ и ЮНЕСКО, дать принципиальную оценку положению дел на территории Украины и обязать Киев выполнять договоренности в сфере защиты свободы слова.

«А от украинских властей требуем прекратить гонения на свободную и независимую украинскую журналистику и отказаться от практики преследования инакомыслия», — заявила Захарова во время брифинга.

Спикер ведомства ранее ответила на заявление генерала ВСУ, который изъявил желание проехаться на бронетехнике по Москве. Захарова предложила купить украинскому военнослужащему игрушечный танк.

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украина захарова журналистика
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