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Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над Балтийским морем

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:54
Армия
Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над Балтийским морем
Федеральное агентство новостей

Балтийск, 21 сентября. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ совершили плановый восьмичасовой полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что на отдельных участках пути на сопровождение российских ракетоносцев поднимались истребители F-16 итальянских и датских ВВС, F-18 ВВС Финляндии, SaabJAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие воздушные суда. Стоит отметить, что полет Ту-160 был выполнен в соответствии со всеми правилами.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского Флота», — отмечается в сообщении.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu обратили внимание на необычные детали в видеоролике со взлетом обновленного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Специалисты усовершенствовали боевые возможности и технические характеристики Ту-160, известного как «Белый лебедь».

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минобороны рф ту-160 балтийское море
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