Санкт-Петербург, 21 сентября. Период блокады Ленинграда стал для его жителей трагедией, но для современных россиян — это героизм стойких ветеранов, считает историк Оксана Хухрина.

История Второй мировой войны сегодня активно искажается западными государствами, проводящими политику русофобии. Примечательно, что наибольшая активность в этой сфере присуща Прибалтике, Финляндии, Японии и другим странам, которые в годы войны сотрудничали с преступным нацистским режимом Третьего рейха. В ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», историки подробно рассмотрели этот вопрос, озвучив свое мнение.

Некоторые граждане считают, что Советскому Союзу якобы не стоило сопротивляться, а нужно было сдаться Германии, чтобы «избежать жертв». Начальник отдела по научно-просветительской деятельности «Россия — моя история» Оксана Хухрина отметила, что даже в блокадном Ленинграде были те, кто считал, что город надо было сдать. Однако история не терпит сослагательного наклонения, ввиду чего неуместно рассматривать вопрос, а что было бы, если бы все сложилось подобным образом, так как в итоге Северная столица не была сдана. Она отметила, что для жителей Ленинграда тех времен блокада стала страшным испытанием, однако для нынешних петербуржцев и жителей других регионов России стойкость ветеранов стала примером героизма.

Global Look Press / Russian Look

«Для ленинградцев — это трагедия, а сегодня мы говорим о героизме», — рассказала Хухрина о значении блокады Ленинграда для россиян.

Ранее коллега Хухриной старший научный сотрудник отдела по научно-просветительской деятельности парка «Россия — моя история» Иван Петров в ходе пресс-конференции отметил, что попытки польского руководства переписать историю при помощи различных информационных запретов являются преступлением, так как они мешают историкам проводить исследования.