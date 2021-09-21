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«Сегодня — это героизм»: историк Хухрина рассказала о значении блокады Ленинграда для россиян

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:59
Общество
«Сегодня — это героизм»: историк Хухрина рассказала о значении блокады Ленинграда для россиян
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 сентября. Период блокады Ленинграда стал для его жителей трагедией, но для современных россиян — это героизм стойких ветеранов, считает историк Оксана Хухрина.

История Второй мировой войны сегодня активно искажается западными государствами, проводящими политику русофобии. Примечательно, что наибольшая активность в этой сфере присуща Прибалтике, Финляндии, Японии и другим странам, которые в годы войны сотрудничали с преступным нацистским режимом Третьего рейха. В ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», историки подробно рассмотрели этот вопрос, озвучив свое мнение.

Некоторые граждане считают, что Советскому Союзу якобы не стоило сопротивляться, а нужно было сдаться Германии, чтобы «избежать жертв». Начальник отдела по научно-просветительской деятельности «Россия — моя история» Оксана Хухрина отметила, что даже в блокадном Ленинграде были те, кто считал, что город надо было сдать. Однако история не терпит сослагательного наклонения, ввиду чего неуместно рассматривать вопрос, а что было бы, если бы все сложилось подобным образом, так как в итоге Северная столица не была сдана. Она отметила, что для жителей Ленинграда тех времен блокада стала страшным испытанием, однако для нынешних петербуржцев и жителей других регионов России стойкость ветеранов стала примером героизма.

«Сегодня — это героизм»: историк Хухрина рассказала о значении блокады Ленинграда для россиян
Global Look Press  / Russian Look

«Для ленинградцев — это трагедия, а сегодня мы говорим о героизме», — рассказала Хухрина о значении блокады Ленинграда для россиян.

Ранее коллега Хухриной старший научный сотрудник отдела по научно-просветительской деятельности парка «Россия — моя история» Иван Петров в ходе пресс-конференции отметил, что попытки польского руководства переписать историю при помощи различных информационных запретов являются преступлением, так как они мешают историкам проводить исследования.

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вторая мировая война ленинград блокада хухрина
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