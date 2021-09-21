МИД РФ: Лавров не планирует встречу с Блинкеном на полях Генассамблеи ООН

Москва, 21 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не планируют встречу на полях Генассамблеи ООН.

Такое заявление сделала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Сессия проходит в Нью-Йорке. Общеполитические дискуссии пройдут с 21 по 27 сентября.

Мария Захарова ранее сообщала, что у Лаврова запланировано около 25 встреч в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН. В том числе руководитель ведомства намерен встретиться с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Также министр планирует провести переговоры с коллегами из Сирии, Франции, Великобритании, Кубы и Египта.