ОЭСР повысила прогноз по росту экономики России на 2022 год

Париж, 21 сентября. Валовый внутренний продукт России в 2022 году может вырасти на 3,4%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этот прогноз оказался на 0,8 процентных пункта выше, чем указывала организация в марте, и на 0,6 п. п. выше, чем в мае. Вместе с тем по итогам 2021 года ОЭСР ожидает рост экономики РФ на уровне 2,7%, что соответствует ее мартовскому прогнозу.

В то же время организация сократила на 0,1% относительно мая общемировой прогноз роста ВВП до 5,7% в 2021 году. В 2022 году, наоборот, специалисты предрекают увеличение на 4,5% (+0,1%). Ускорение экономического подъема связывают прежде всего с активной господдержкой частного сектора и распространением вакцин от COVID-19.

Российский ВВП по итогам семи месяцев текущего года вышел на докризисный уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.