Ураган в Сочи затопил красную ковровую дорожку «Кинотавра»

, 21 сентября. Залповый ливень с грозой обрушился на северо-восточное побережье Черного моря. Во власти стихии оказались и площадки фестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи.

В субботу, 18 сентября, состоялась торжественная церемония открытия 32-го кинофестиваля «Кинотавр». Посмотреть программу фестиваля, прибыли именитые артисты и деятели культуры со всего мира, в числе которых глава Subtitle Talent Ричард Кук и известный кастинг-директор Мануэль Пуро. Мероприятие, к сожалению, оказалось омрачено непогодой. За день до ливня местный власти и МЧС предупредили жителей и гостей региона об урагане с сильнейшими порывами ветра.

Как отмечают очевидцы, Сочи накрыл страшный ливень буквально за секунду. Пострадали от стихии и открытые площадки «Кинотавтра». Красная дорожка, по которой еще несколько дней назад проходили Равшана Куркова, Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, и многие другие, оказалась затоплена. Несколько баннеров фестиваля повалил шквальный ветер. На просторах Сети появился ролик, на котором звездные гости «Кинотавра» бегут по улицам босиком в поисках укромного места.