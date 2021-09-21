Валерий Карпин заявил о готовности снова вызвать Дзюбу в сборную

Москва, 21 сентября. Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы об отказе от выступлений в национальной команде.

Карпин сообщил, что у него состоялся разговор с футболистом. Дзюба признался, что находится в неоптимальной форме для выступлений, поэтому он решил сконцентрироваться на играх за ФК «Зенит», сообщает пресс-служба сборной России. Если нападающий наберет форму к ноябрьским матчам, то будет снова вызван в национальную команду.

«Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи», — заявил Валерий Карпин.

Ранее Артем Дзюба сообщил, что не будет принимать участие в играх за сборную России. Он вспомнил прошедший сезон и провал команды на Евро-2020. В связи с этим, футболист решил отказаться от приглашения в сборную. Он подчеркнул, что его решение связано с конкретной ситуацией. Речи о завершении карьеры не идет.