Прибытие Эрдогана на переговоры с Путиным в Сочи ожидается 29 сентября

Анкара, 21 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным предположительно 29 сентября.

О возможной дате визита представителям прессы сообщили в канцелярии турецкого лидера. Программа переговоров Путина и Эрдогана пока не разглашается. По информации официальной Анкары, поездка президента в Россию займет один день.

В преддверии саммита Эрдогана и Путина МИД Турции официально заявил о непризнании итогов парламентских выборов в Крыму. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подобная позиция Анкары разочаровывает своей деструктивностью.