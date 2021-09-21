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Прибытие Эрдогана на переговоры с Путиным в Сочи ожидается 29 сентября

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 16:40
Политика
Прибытие Эрдогана на переговоры с Путиным в Сочи ожидается 29 сентября
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 21 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным предположительно 29 сентября.

О возможной дате визита представителям прессы сообщили в канцелярии турецкого лидера. Программа переговоров Путина и Эрдогана пока не разглашается. По информации официальной Анкары, поездка президента в Россию займет один день.

В преддверии саммита Эрдогана и Путина МИД Турции официально заявил о непризнании итогов парламентских выборов в Крыму. Как заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подобная позиция Анкары разочаровывает своей деструктивностью.

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Все новости / Политика / Прибытие Эрдогана на переговоры с Путиным в Сочи ожидается 29 сентября
путин россия турция эрдоган кремль переговоры
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